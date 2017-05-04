В закладки

Скопировать

Порвоо (Финляндия), 4 мая. В будущем нельзя допускать ситуаций, которые подвергали бы опасности жизнь наблюдателей миссии ОБСЕ на Украине,заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по завершении переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

Лавров заметил, что в составе миссии ОБСЕ на Украине работают как граждане России, так и граждане Финляндии. «Мы настаиваем на том, чтобы не допускать каких-либо инцидентов в будущем, которые подвергают жизнь наших наблюдателей угрозе», — обозначил принципиальную позицию Лавров.

По убеждению российского министра, страны Запада, поддержавшие антиконституционный переворот на Украине, несут особую ответственность за действия Киева и выполнение им минских соглашений.

«Россия считает, что ведущие страны Евросоюза… несут особую ответственность за то, чтобы заставить правительство Украины выполнить минские договоренности, заключенные в феврале 2015 года», — подчеркнул Лавров.

23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на противотанковой мине. Гражданин США, представитель миссии, погиб. Его коллеги, граждане Чехии и Германии, получили ранения.