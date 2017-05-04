Сирия: войска Асада готовят операцию по снятию осады с Дейр-эз-Зора

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Дейр-эз-Зор, 4 мая. Сирийская правительственная армия произвела еще одну попытку снять осаду с аэропорта Дейр-эз-Зора, ударив по позициям террористов из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* на городском кладбище и в расположенном поблизости населенном пункте Джабаль Харабиш.

Правительственная армия после интенсивных авиаударов начала наступление на позиции террористов, укрепившихся на городском кладбище, отделяющем город от аэропорта. В случае, если войскам удастся выбить террористов с кладбища, продолжающаяся пять месяцев осада аэропорта Дейр-эз-Зора будет закончена и откроется путь к снятию осады с города.

Напомним, Дейр-эз-Зор защищается в кольце сплошной осады уже несколько лет. В декабре силам ИГИЛ* удалось прорваться на кладбище Дейр-эз-Зора, однако отчаянными усилиями войскам удалось защитить аэропорт и восстановить связь с городом.

* Организация запрещена на территории РФ.