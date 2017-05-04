Путин призвал защитить права граждан, не включенных в программу переселения

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Москва, 4 мая. Разобраться со всеми случаями, когда гражданам РФ было отказано во включении в программу переселения из ветхого и аварийного жилого фонда по формальным или надуманным причинам. Такое поручение дал президент России Владимир Путин сегодня в ходе заседания Госсовета.

«Прошу детально разобраться с теми случаями, когда люди по формальным, зачастую надуманным причинам, не были включены в программу переселения», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что масштаб проблемы аварийного жилья велик, среди домов, не включенных в программу, множество ветхих. Президент добавил, что необходимо приложить все усилия по поиску решения задачи по расселению.