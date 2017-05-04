«Талибан» намерен заняться «госстроительством» в Афганистане

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Кабул, 4 мая. Движение «Талибан» (деятельность организации запрещена в РФ) предупреждает население Афганистана держаться подальше от военных баз.

Радикалы объявили о начале весеннего «сезона боев». В связи с этим талибы предупредили о предстоящих военных операциях, диверсиях и террористических актах. Местному населению настоятельно не рекомендуется приближаться к местам ведения боевых действий и держаться подальше от военных объектов.

Также руководство движения сообщило о намерении «Талибана» приступить к «государственному строительству», это означает попытки создания в стране параллельных государственных органов, пишут Известия. Отмечается, что в прошлом году от действий «Талибана» погибли и получили ранения почти 12 тысяч человек, движение контролирует более половины территории Афганистана.