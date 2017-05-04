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Общество
Путин предостерег от «междусобойчиков» в системе оценки качества социальных услуг

Путин предостерег от «междусобойчиков» в системе оценки качества социальных услуг

13:59  4 Мая 2017
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Путин призвал к объективной оценке учреждений сферы соцуслуг

Москва, 4 мая. Российский президент Владимир Путин призвал исключить конфликт интересов в системе оценки качества соцуслуг, считая главным ориентиром мнение людей.

Сегодня в ходе заседания Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ, глава государства прокомментировал вопрос о поощрении социальных учреждений.  «Необходимо создать четкий механизм поощрения социальных учреждений, которые откликаются на запросы граждан, и предусмотреть жесткие меры в отношении тех, кто не готов, не хочет слушать людей, не хочет работать над повышением своей эффективности», — сказал президент Владимир Путин.  Он также назвал принципиально важным аспектом данного механизма его объективность и независимость. 

Ирина Селезнева
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