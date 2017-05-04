Путин предостерег от «междусобойчиков» в системе оценки качества социальных услуг

В закладки

Скопировать

Москва, 4 мая. Российский президент Владимир Путин призвал исключить конфликт интересов в системе оценки качества соцуслуг, считая главным ориентиром мнение людей.

Сегодня в ходе заседания Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ, глава государства прокомментировал вопрос о поощрении социальных учреждений. «Необходимо создать четкий механизм поощрения социальных учреждений, которые откликаются на запросы граждан, и предусмотреть жесткие меры в отношении тех, кто не готов, не хочет слушать людей, не хочет работать над повышением своей эффективности», — сказал президент Владимир Путин. Он также назвал принципиально важным аспектом данного механизма его объективность и независимость.