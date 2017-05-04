Путин потребовал с 2019 года запустить постоянную схему расселения аварийного жилья

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Москва, 4 мая. Президент РФ Владимир Путин потребовал выработать и запустить с 1 января 2019 года постоянный механизм расселения аварийного жилья. Поручение глава правительства направил кабмину. Решением этого вопроса правительство должно заняться совместно с региональными властями.

«На переходный период предлагаю продлить работу фонда жилищно-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность», — сказал президент в ходе совместного заседания Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально- экономического развития РФ.