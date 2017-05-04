Путин призвал продолжить развитие МФЦ в России

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Москва, 4 мая. Проект многофункциональных центров (МФЦ) в России стал успешным, однако нельзя останавливаться на достигнутом, заявил президент России Владимир Путин во время совместного заседания государственного совета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России.

«Этот проект (МФЦ. — Прим. ФАН) стал успешным, но нельзя останавливаться на том, что сделано, — констатировал российский лидер. — В некоторых центрах пока сохраняются очереди, как ни странно, далеко не везде предоставляется полный спектр услуг, а их качество даже там, в МФЦ, не всегда отвечает требованиям, которые люди к ним предъявляют».

Президент обратил внимание, что пожелания и идеи посетителей МФЦ должны стать «основной для дальнейшего совершенствования работы многофункциональных центров».

Ранее Путин отметил, что интерес молодежи России к занятиям спорта и стремлению к здоровому образу жизни существенно вырос.