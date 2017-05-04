Напоминание о цене за взаимную ненависть: Путин открыл в Кремле памятный крест

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Москва, 4 мая. Президент России Владимир Путин в четверг принял участие в церемонии открытия креста в память о сыне Александра II — великом князе Сергее Николаевиче Романове, который был убит революционерами.

«Памятник-крест служит напоминанием о цене, которую пришлось заплатить за взаимную ненависть, разобщенность, вражду, о том, что мы должны сделать все, чтобы сохранить единство и согласие нашего народа», — отметил глава государства.

Напомним, что Сергей Александрович, который занимал должность московского генерал-губернатора, погиб в результате взрыва бомбы, брошенной революционером Иваном Каляевым. В 1908 году возле Никольской башни был установлен крест в память о великом князе, однако в 1918 году большевики уничтожили монумент. Крест был восстановлен по приказу Владимира Путина.