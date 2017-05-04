Новая динамика в наиболее значимых сферах: Путин подвел общие итоги выполнения майских указов

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Москва, 4 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что при реализации «майских указов» за последние годы удалось придать новую динамику позитивным изменениям. По словам российского лидера, в настоящее время нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось достичь.

Так, открывая совместное заседание Государственного совета и Комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, глава государства отметил, что за последние несколько лет позитивные изменения коснулись значимых для жизни граждан сфер, таких как жилищно-коммунальное хозяйство, культура, образование и здравоохранение.

«Разумеется, проблем здесь еще очень-очень много, и нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать», — подчеркнул президент.

Напомним, ранее Путин заявил, что интерес российской молодежи к занятиям спорта и стремлению к здоровому образу жизни существенно вырос.