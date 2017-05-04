Массовое ДТП с пассажирскими автобусами произошло под Мюнхеном

В закладки

Скопировать

Берлин, 4 мая. Два пассажирских автобуса и четыре легковых автомобиля столкнулись под Мюнхеном, сообщили в правоохранительных органах Германии.

По последним данным, в массовой аварии пострадали несколько человек, в том числе дети. Как констатировали источники в полиции, под Мюнхеном столкнулись два пассажирских автобуса и четыре легковых автомобиля.

В настоящий момент движение по автобану перекрыто: на месте инцидента работают спасатели. Из-за этого на скоростной трассе образовалась многокилометровая пробка.

Ранее стало известно, что товарный поезд сбил перебегавшую пути пару в Кемеровской области.