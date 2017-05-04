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Украина
Украинский солдат предложил выслать жителей ДНР и ЛНР в Магадан

Украинский солдат предложил выслать жителей ДНР и ЛНР в Магадан

14:44  4 Мая 2017
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Боец ВСУ

Киев, 4 мая. Украинский боец считает, что жителям республик Донбасса, которых не устраивают порядки Украины, нужно переехать в Магадан, ролик доступен на YouTube.

Боец ВСУ признался, что ему надоели боевые действия на востоке Украины. Он предложил решить вопрос с недовольными украинской властью жителями Донбасса путем их переселения в Россию.  «Конечно, уже надоело, если честно сказать. Как бы эту войну уже закончить»,  — сказал украинский силовик.

Он назвал целью операции на востоке Украины  — мирное сосуществование, а всем несогласным стоит уехать. «Чего они там, я никак не пойму. Пусть кому не нравится, едут в Магадан и живут в России, оставят Украину нам», — добавил военнослужащий. Напомним, что республики Донбасса не поддержали киевскую власть, которая пришла в результате государственного переворота.​ Вопрос урегулироваия украинского кризиса неоднократно обсуждался на переговорах в Минске, однако Киев торпедирует минские соглашения.

Ирина Селезнева
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