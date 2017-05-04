Азаров о намерении Киева посадить Януковича пожизненно: Полный идиотизм

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В Оболонском районном суде Киева состоялось первое заседание по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Весьма неожиданно суд удовлетворил ходатайство защиты о возможности участия в процессе Януковича в формате видеосвязи. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Судья решение объяснил следующим образом: любая сторона должна иметь право присутствовать на судебном заседании. Этого требует Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), а его решение обязательно для любого суда на Украине.

Понятно, что Киев едва ли бы смог обеспечить Януковичу безопасность в момент его нахождения на территории Украины. Адвокат экс-президента привел пример гибели свидетеля по делу о госизмене, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

А тут еще Интерпол накануне решил снять Януковича с международного розыска. Защита связала это решение с наличием фактов политического преследования, поскольку другим основанием поступить так для организации стало бы прекращение досудебного расследования. Но оно продолжается.

«Есть процедура. Специальная комиссия Интерпола в течение достаточно длительного периода (два года) рассматривала материалы, которые представил им киевский режим. Причем Украина пыталась всячески обосновать необходимость розыска. Комиссия, рассмотрев материалы, сочла их недостаточными для уголовного преследования не только Януковича, но также Клюева и других. И отказала Киеву, сказав, что это политическое преследование. Это решение Интерпола совпало с решением суда. Украина за три года не смогла найти никаких убедительных фактов для Интерпола. А что она может найти сейчас?» — комментирует специально для ФАН экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

Понятно, что официальный Киев таким решением Интерпола возмутился и заявил о готовности обжаловать снятие Януковича с международного розыска. Там списали это на ряд недостатков в украинском законодательстве, которое регулирует вопросы о мере пресечения для разыскиваемых лиц.

«Несколько дней назад киевский режим состряпал какой-то судебный акт по конфискации якобы полутора миллиардов долларов. Смехотворная для любого понимающего человека сумма. Конфисковали они не деньги, а какие-то непонятные облигации. Но облигации внутреннего займа — это как раз обязательства государства перед владельцем, а не наоборот. Поэтому фактически они конфисковали свои долги. Полный идиотизм. Все это Киев хотел приурочить к судебному процессу и показать, какой Янукович «изменник Родины». Но сам процесс от начала до конца абсурден. Те, кто совершил переворот, государственную измену и предательство, пытаются осудить человека, которого они свергли», — продолжает Азаров.

По словам адвоката Януковича, защита намерена допросить около 80 свидетелей. Часть из них находится на Украине, а часть — в России. При этом основанием для обвинения Януковича в госизмене по-прежнему служит его письмо от 1 марта 2014 года. Там он в качестве президента якобы просит российского лидера ввести войска, чтобы обеспечить общественный порядок на фоне кровавых событий на майдане. Получается, что сам факт этого обвинения говорит о признании Киевом Януковича действующим президентом на 1 марта 2014 года. Ведь формально с 22 февраля обязанности главы государства исполнял уже Турчинов.

«Януковича судит Оболонский суд. Какое отношение он вообще имеет к нему? Янукович разве проживает на Оболони? Или прописан там? Вспомним, что несколько судов вообще отказались рассматривать это дело, включая Печерский районный суд, поменялось несколько составов суда. Далеко не каждый судья, если он юрист, готов взяться за такое дело. Он понимает, что осудить человека по липовому обвинению — уголовно наказуемое дело. Суд на Украине нелегитимен, как и вся власть», — добавляет экс-премьер Украины.

Вместе с тем обвинение намерено требовать высшую степень наказания для Януковича — а именно пожизненного заключения. Об этом заявил сегодня прокурор Виктор Кравченко. Суд Киева намерен провести заседание делу о госизмене 18 мая, а Янукович будет выступать там в формате видеоконференции.

Месяц назад лорд Ричард Бэлф рассказал «Известиям» о своем видении ситуации на Украине три года назад. По его словам, Киев именно что изгнал Януковича. после чего уже не смог поддерживать территориальную целостность государства.