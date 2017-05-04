Принц на пенсии: в Лондоне опубликовали официальное заявление о супруге Елизаветы II

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Лондон, 4 мая. Официальное заявление о том, что супруг британской королевы Елизаветы II решил отказаться от выполнения своих официальных обязанностей, обнародовало королевское отделение по связям с общественностью.

В документе отмечается, что герцог Эдинбургский, готовящийся в скором времени отметить свой 96-й день рождения, «уйдет на пенсию» уже этой осенью. «В принятии этого решения герцог получил полную поддержку со стороны королевы», — отметили в Букингемском дворце. В сообщении также уточнили, что все встречи, запланированные с сегодняшнего дня и до августа, принц Филипп отменять не будет, однако все мероприятия, запланированные на более поздний срок, он может посещать по желанию.

В заявлении также напомнили, что супруг Елизаветы является президентом или членом более 780 организаций. Его решение «отойти от дел» не означает, что он перестанет поддерживать контакты с этими организациями, герцог просто не будет принимать более активного участия в их деятельности.

