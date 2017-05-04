«Краснодар» выкупит Шишкина у «Локомотива»

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Санкт-Петербург, 4 мая. Российский футбольный клуб «Краснодар» планирует выкупить у московского «Локомотива» права на крайнего защитника Романа Шишкина.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в ближайшее время клубы обсудят возможность трансфера. По словам источника, не исключается вариант, при котором стороны обменяются правами на футболистов.

Нападающий Ари, выступающий за «Локомотив» на правах аренды, принадлежит «Краснодару».

Ранее ФАН уже сообщал, что «железнодорожники» планируют приобрести игрока. В свою очередь, Шишкин зимой отправился в аренду в «Краснодар». Будет ли одна из сторон доплачивать в случае обмена пока не уточняется.