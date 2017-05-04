Энергоблокада Крыма со стороны Украины была актом терроризма — МИД РФ
В закладки
Москва, 4 мая. Организованная украинскими экстремистами энергетическая блокада Крымского полуострова была актом терроризма. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
Дипломат указала на то, что радикалы, действия которых молчаливо одобрил Киев, нанесли вред гражданской инфраструктуре.
«Международной реакции хотя бы с минимальным осуждением, мы, конечно, не видели», — подчеркнула она.
Напомним, ранее стало известно о том, что энергоблокада Крыма не повлияла на темпы экономического роста на территории полуострова.
Как вы думаете, есть ли на Украине фашизм?
ПроголосоватьВсе опросы
Комментарии