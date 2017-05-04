Сирия: боевики в Восточной Гуте получили гумпомощь от Красного Полумесяца

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Дамаск, 4 мая. Правительственные войска сумели договориться об освобождении нескольких сотен заложников-алавитов.

В районе Восточной Гуты продолжаются столкновения между различными группировками исламистов, пользуясь возникшим конфликтом между боевиками, спецназ правительственных войск проводит диверсии в тылах джихадистов.

Несмотря на боевые действия, власти Дамаска сумели договориться с боевиками об освобождении нескольких сотен заложников-алавитов. После чего радикалы встретили конвой из 51 грузовика с гуманитарной помощью от Красного Полумесяца, который спонсирует ООН. Джихадисты испытывают острую нехватку продовольствия и медикаментов.