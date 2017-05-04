Стали известны подробности депортации российского байкера из Польши

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Москва, 4 мая. Российского байкера Николая Логинова назвали «угрозой безопасности Польши». Член мотоклуба «Ночные волки» уже депортирован и находится на территории Калининградской области, сообщил пресс-секретарь клуба Александр Бульдог Федеральному агентству новостей.

«В прошлом году власти Польши аннулировали визу Николая, но уже в мае он без проблем получил мультивизу на въезд в Евросоюз, — рассказал Бульдог. — Но в Польше его снова задержали и депортировали. Привезли на границу с Калининградской областью и передали нашим пограничникам с бумагой, в которой написано, что он является угрозой безопасности Польши».

Выданная Логинову виза снова была аннулирована и, более того, ему закрыли въезд в шенгенскую зону на пять лет. «Ночные волки» заявили, что будут оспаривать это решение.

«Вся информация уже передана нашим адвокатам, и они работают с этим» — заключил пресс-секретарь клуба.

Остальные члены мотопробега «Дороги Победы - на Берлин!» продолжили движение.