Горе-мать, выбросившая ребенка на помойку в Новосибирске, попала на видео

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Новосибирск, 4 мая. Следователи Новосибирска проверяют информацию о матери, которая оставила свою дочь в мусорном контейнере и достала ребенка оттуда только под натиском прохожих.

Как сообщают местные СМИ, прохожие обнаружили в мусорном баке плачущую девочку, которая не могла самостоятельно выбраться из контейнера. Прохожие потребовали от стоящей рядом матери вытащить ребенка, однако та попросила новосибирцев оставить ее в покое. Женщина также утверждала, что ее дочь не хочет покидать мусорный бак, и вызволила девочку только после многочисленных замечаний от очевидцев.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и личность оскандалившейся женщины. Сделать это будет нетрудно, поскольку ее и плачущую девочку сняли на камеру местные жители.