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Общество
Украинец с грузом оружия и взрывчатки задержан ФСБ в Краснодаре

Украинец с грузом оружия и взрывчатки задержан ФСБ в Краснодаре

13:58  4 Мая 2017
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Украинец с грузом оружия и взрывчатки задержан ФСБ в Краснодаре

Краснодар, 4 мая. Сотрудниками управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю задержали в Краснодаре гражданина Украины, который провез на Кубань груз оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ с целью продажи. Силовики захватили украинца с поличным, в момент сбыта незаконного груза.

«Пресечен незаконный канал поставки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ контрабандным путем с территории Украины с целью их последующего сбыта», — сообщили «Интерфаксу» представители ФСБ, не называя количества изъятого груза.

Принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Валентин Меликов
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