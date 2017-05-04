Вор вынес из квартиры в Выборге два чайных сервиза, баян и 33 тома Большой советской энциклопедии​

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Выборг (Ленинградская область), 4 мая. Группа задержания вневедомственной охраны по Выборгскому району Ленобласти задержала бывалого вора. В этот раз он похитил два чайных сервиза, баян и 33 тома Большой советской энциклопедии, сообщает источник Федерального агентства новостей. 49-летний мужчина привлек внимание патруля, потому что был похож на описание злоумышленника, промышляющего в этом районе кражами. Заметив приближающееся авто правоохранителей, мужчина резко изменил путь своего следования и попытался скрыться, но все равно был задержан.

«В отделе полиции мужчина полностью изобличен в том, что ранее проник в одну из квартир дома 43 по улице Крепостная, где совершил крупную кражу различных предметов. Также было установлено, что ранее он был судим за кражу, разбой и неправомерное завладение автомобилем. Теперь против него возбуждено очередное дело по краже», — сообщили в УВО войск Нацгвардии России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.