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Севастополь, 4 мая. Отношения между Россией и Польшей были затронуты в ходе брифинга министерства иностранных дел РФ, который проходит в Севастополе. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала запрет на пропаганду коммунизма, введенный Варшавой, разрешающий демонтаж памятников советской эпохи.

«У меня вопрос к простым гражданам Польши. Вы не боитесь, что пройдет 5, 7, 10 лет, и в учебниках истории, по которым будут учиться ваши дети, будет написано, что Варшаву и Польшу от фашистов освобождали инопланетяне? Вы к этому готовы?» — спросила она.

Захарова подчеркнула, что, по ее мнению, идеологическая пропаганда навязывает жителям Польши определенные взгляды, власти плохо понимают, чем это в результате может закончится.