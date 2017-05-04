«Новый курс» Трампа: почему рейтинги 45-го президента США упали за первые 100 дней

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29 апреля закончились первые сто дней президентства Дональда Трампа. Опросы общественного мнения показывают, что за это время рейтинг электоральной поддержки 45-го президента США существенно снизился. На момент вступления в должность Трампа поддерживало 45% американцев, теперь — всего 40%.

Разумеется, в каком-то смысле эти потери понятны и легко объяснимы. Трамп сделал многое за свои первые 100 дней, но далеко не все, что он обещал или собирался сделать. Так, он вывел США из Тихоокеанского партнерства, отменил многие экологические инициативы Барака Обамы, препятствующие созданию новых рабочих мест, и назначил недостающего члена Верховного суда. Тем не менее провести через Конгресс реформу здравоохранения у Трампа так и не получилось. Стену на границе с Мексикой до сих пор не начали строить. Президентские указы, запрещающие въезд на территорию США граждан некоторых мусульманских стран, оказались не так-то просто воплотить в жизнь.

У Трампа все еще очень много планов и проектов. Но не помешают ли падающие рейтинги ему реализовать их? Если на то пошло, продолжит ли уровень электоральной поддержки нового американского президента падать и в следующие сто дней? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться политолог Леонид Крутаков.

«Действительно, по истечению первых сто дней у Трампа самый низкий уровень поддержки среди избирателей со времен Дуайта Эйзенхауэра (президент США с 1953 по 1961 год — прим. ФАН). Тем не менее, учитывая программу, с которой Трамп пришел во власть, рейтинг в 40% сейчас — это еще очень и очень неплохо. Все же Трамп намеревается изменить курс, которым США следовали последние 30–35 лет. В адрес Трампа сейчас также часто можно услышать упрек, что его рейтинги не идут ни в какое сравнение с высокими рейтингами Франклина Рузвельта, другого президента, обещавшего американскому народу массированные экономические преобразования. Но Рузвельт пришел во время Великой депрессии с политикой «Нового курса», которая тут же предложила пути выхода из этого открытого экономического кризиса. Трамп пришел во время скрытой депрессии. Проблемы, с которыми он обещал бороться, могут быть не вполне очевидны некоторым американцам», — прежде всего, отмечает эксперт.

США и мир в целом сейчас живут в эпоху стагнации, которую сторонники глобальной либеральной экономики всеми средствами пытаются представить как экономический рост, поясняет Крутаков.

«Федеральный резерв пытается скрыть эту стагнацию, печатая все новые и новые деньги, что вызывает глобальную инфляцию. Обыватели воспринимают эту продолжающуюся инфляцию как рост экономики, как рост стоимости недвижимости и т.д. Тем не менее многим экспертам непонятно, что происходит на деле: дорожает ли недвижимость или дешевеет доллар. Поскольку Трамп взял на себя борьбу с этим скрытым злом, для многих американцев все еще не очень понятно, что он делает — отсюда и его пошатнувшиеся рейтинги», — приводит свою точку зрения он.

Когда Трамп шел на выборы, он озвучил многие больные темы. Но справиться с проблемами — другое дело. Оно требует куда как больших усилий и столкнется с большим сопротивлением со стороны американского и мирового финансового истеблишмента. Что с такой программой Трамп еще не получил от Конгресса США импичмент — это уже достижение. На этом фоне потеря нескольких пунктов в рейтинге в начале правления — не такая большая проблема.

«Для масштабных изменений 100 дней — это еще не срок, тем более что инициативы Трампа блокируются на всех уровнях политической системы США. Рабочие места не возникают по мановению волшебной палочки. Но Трамп не возник на ровном месте, как некий чертик из табакерки. За ним стоят вполне реальные деловые круги, которые понимают, что глобальный проект забуксовал, а значит, нужно подвергнуть аудиту и пересмотру все финансовые программы США, принятые за последние десятилетия. Трамп продолжит двигаться прежним курсом: где-то рывками, где-то тихой сапой он будет протаскивать свои инициативы. Когда результаты его усилий станут лучше видны избирателям, его рейтинги также пойдут вверх», — подводит итог Леонид Крутаков.