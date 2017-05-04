Киев хочет придать забвению память о трагедии в Одессе — Захарова

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Москва, 4 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти стремятся заставить людей замолчать или забыть о событиях, произошедших в 2014 году в Одессе.

По ее словам, за три года с момента трагедии власти Украины так и не провели тщательное и объективное расследование жестокого преступления, чтобы прояснить все обстоятельства случившегося.

«Гораздо больше их волнует не преследование виновных, а стремление заставить людей просто забыть о случившемся, заставить их замолчать», — отметила дипломат.

Ранее политический обозреватель Джон Боснич также сообщил, что Украина и Европейский союз не заинтересованы в проведении объективного и беспристрастного расследования трагедии.

Напомним, 2 мая 2014 года украинские радикалы заблокировали группу сторонников федерализации в Доме Профсоюзов в Одессе. Проукраинские активисты забросали здание бутылками с зажигательной смесью, что стало причиной пожара. Жертвами преступления стали 48 человек.