Где деньги, Зин: куда делись средства, собранные Навальным для «болотных узников»

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Блогер Алексей Навальный, который, несмотря на судимость, не устает трубить о своих «президентских» амбициях и позиционирует себя как «борец с коррупцией», вновь доказал, что нечист на руку.

С таким утверждением выступил известный адвокат Дмитрий Аграновский, который защищал Леонида Развозжаева, осужденного на 4,5 года лишения свободы по так называемому «болотному делу», а также помогал в защите других оппозиционеров, в том числе Сергея Удальцова, который еще находится в заключении.

Семья Удальцова после его ареста оказалась в сложном финансовом положении, и в январе 2016 года супруга оппозиционера Анастасия Удальцова обратилась через соцсети с просьбой о помощи. При этом Анастасия обвинила «либеральную общественность» в равнодушии и в том, что их семье не оказали обещанную ранее помощь.

В четверг, 4 мая, бывшая защитница Pussy Riot адвокат Виолетта Волкова, в настоящее время проживающая на Украине, выложила на своем канале в YouTube видеозапись, разоблачающую Алексея Навального, который, возможно, присвоил деньги, собранные для оппозиционеров, пустив их совсем не на то, на что заявлял.

«Совсем недавно на открытии одного из своих так называемых «избирательных штабов» Алексей Навальный рассказывал, как он собирал помощь для организации защиты политзаключенного Леонида Развозжаева, — написала Волкова в комментарии к ролику. — Я показала это видео моему коллеге, адвокату Дмитрию Аграновскому, который являлся защитником Леонида Развозжаева с 2012 года, и в настоящее время представляет его интересы в ЕСПЧ. И адвокат Аграновский поймал Алексея Навального на лжи».

О сборе средств для Развозжаева, который, отбыв срок, 7 апреля вышел на свободу, Навальный, в частности, заявил на открытии своего штаба во Владимире 22 апреля 2017 года.

Несмотря на уверения Навального, что собранные им средства пошли на помощь «болотным узникам», в том числе Развозжаеву, куда делись перечисленные деньги, непонятно. Во всяком случае, люди, осужденные за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, этих денег не видели, отметил Дмитрий Аграновский.

По словам Аграновского, сбор средств под «честное слово» Навального предназначался «непонятно для кого», и до адресата сбора помощи эти деньги не дошли.

«Ни о какой финансовой помощи адвокатам Развожаева и Удальцова от Навального я никогда не слышал, — отметил Дмитрий Аграновский в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей. — А когда наши клиенты высказали свою позицию по присоединению Крыма, — прекратилась и поддержка информационная».

Аграновский рассказал корреспонденту ФАН, что был очень удивлен, когда услышал, что Алексей Навальный собирал деньги на юридическую помощь участникам «болотного дела».

«Тогда несколько публичных лиц заявляли о сборе средств, но Алексея Навального среди них я не помню, — утверждает адвокат. — Возможно, деньги им и собирались, но они точно не передавались адвокатам».

Аграновский отметил, что оплату за свои услуги он получал от родственников Развожаева, и не исключил, что какие-то средства получили они.

«Очень странно, что Алексей сейчас об этом говорит, может быть, он ошибся и что-то перепутал, — подвел итог защитник. — Ведь после заявления Удальцова и Развожаева о том, что они поддерживают присоединение Крыма к России, Навальный и его соратники перестали высказываться в их поддержку».