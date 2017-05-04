Конгресс США запретил Киеву тратить деньги Госдепа на «Азов»: что это значит

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Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки запретила официальному Киеву тратить выделяемые ему средства на поддержку националистического батальона «Азов». Соответствующее положение закреплено в проекте закона об ассигнованиях Пентагону. Но такое нововведение можно считать номинальным, поскольку «Азов» все равно будет спонсироваться Киевом, пусть даже из другой кормушки, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

В документе сообщается, что до конца сентября Пентагон может выделить 150 миллионов долларов на оказание военной поддержки Украине. В эту строку расходов войдет подготовка кадров, летальное оружие оборонного назначения, техника и другое оборудование.

«Прежде всего раньше уже попадались сообщения о том, что сокращается финансовая поддержка Украины с более чем 500 миллионов долларов до 150. Во-вторых, поддержка Украины летальным оружием не настолько востребована, насколько твердят сами украинские политики и военные специалисты. Оружия на Украине очень много, его и сейчас восстанавливают, а потом вместе с людьми бросают в бой как пушечное мясо. То, что для украинских политиков было важно выделение финансирования, говорит о том, что, во-первых, они заинтересованы в его незаконном распределении между собой и во-вторых, они заинтересованы в демонстрации поддержки со стороны новой администрации США», — поясняет ситуацию Безпалько.

При этом Соединенные Штаты Америки, согласно новому проекту закона, могут также определять, на какие цели пойдут и на какие не должны идти получаемые Украиной деньги.

«Средства, предоставляемые в соответствии с этим законопроектом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону «Азов», — говорится в тексте законопроекта.

Украинской стороне запрещается тратить полученные деньги на закупку или передачу переносных зенитных ракетных комплексов. Более того, согласно документу, официальные власти Украины не могут заключать какие-либо сделки с «Рособоронэкспортом».

«Что касается батальона «Азов», то в принципе не надо обольщаться, потому что если в Киеве захотят, смогут использовать эти средства на что угодно: и на приобретение вооружения (как это часто происходит через какие-то теневые структуры). Не секрет, что в значительной степени оружие, которым воюет ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация — прим. ФАН) закупается в Болгарии. Масса старого советского арсенала закупалась украинской армией у Венгрии, это бывшее оружие ГДР. Его можно достать через те же серые схемы, через посредников, ведь никаких препятствий нет. А вообще, введение таких законов — это попытки американцев не ударить в грязь лицом перед мировым сообществом. В Конгрессе утверждают, что если США и выделяют средства на карательный батальон «Азов», то только не для того, чтобы его члены убивали людей», — продолжает политический эксперт.

Аналитик также считает, что Киев не станет высказывать недовольство нововведениями Вашингтон. По его мнению, это могут сделать некоторые мелкие политики или тот же командир «Азова» Билецкий.

«Скорее всего, он начнет высказывать что-то похожее, быстро умолкнет и успокоится. Да и вообще, реагировать на украинских политиков — неблагодарное занятие», — заключил Безпалько.

Стоит также отметить, что американский Конгресс одобрил предоставление Киеву по меньшей мере 337 миллионов долларов, которые уже заложены в финансирование Государственного департамента. Указанные средства могут пойти на невоенные нужды: обеспечение кредитных обязательств, гуманитарное разминирование территорий, борьбу с терроризмом и прочее. Ранее ряд американских СМИ сообщил, что обнародованный американской администрацией план бюджета на 2018 год предусматривает сокращение международной финансовой помощи Украине на 68,8%.

Напомним, «Азов» — один из так называемых добровольческих батальонов, которые спонсировались частными источниками украинской политической элиты. Позже в Киеве заявили, что на территории страны не должно быть незаконных вооруженных формирований, поэтому добровольческим батальонам министерства обороны было предложено войти в ряды ВСУ.

* Организация запрещена на территории РФ.