Песков отозвался на инициативу «Единой России» о символике Победы

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Москва, 4 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет сформулированной позиции по инициативе «Единой России» относительно правового статуса символов Победы и их использовании в коммерческой рекламе.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вопрос относительно инициативы партии «Единая Россия» по вопросу определения правового статуса патриотической символики. «Вы знаете, у нас никакой позиции сформулированной нет, я ничего не могу сказать в этой связи», — пояснил пресс-секретарь российского президента.

Отметим, что ранее единороссы предлагали проработать вопрос о статусе символики Победы в связи с использованием ее в рекламе, поскольку существует ряд прецедентов о «циничном» использовании символов Великой Отечественной войны.