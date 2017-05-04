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Новости Сирии
Правда им не нужна: Захарова оценила позицию Запада по поводу инцидента в Идлибе

Правда им не нужна: Захарова оценила позицию Запада по поводу инцидента в Идлибе

13:37  4 Мая 2017
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Правда им не нужна: Захарова оценила позицию Запада по поводу инцидента в Идлибе

Москва, 4 мая. Российскую сторону тревожит отсутствие реакции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на предложение Москвы по расследованию инцидента с предполагаемым применением химических веществ в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова. 

По словам дипломата, Москву беспокоит отсутствие адекватной реакции от ОЗХО на российское предложение направить в Сирию специалистов данной организации.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что некоторые страны пытаются «замотать» профессиональное и честное расследование инцидента в сирийском Идлибе. 

#сирия #москва #захарова #идлиб #озхо #мидрф
Дана Балан
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