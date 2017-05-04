Товарный поезд сбил перебегавшую пути пару в Кемеровской области, женщина погибла на месте

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Кемерово, 4 мая. Следователи транспортного отдела проводят проверку по факту двойного травмирования поездом. Женщина погибла на месте, мужчина госпитализирован с различными травмами, сообщает источник Федерального агентства новостей. Инцидент произошел на перегоне Раскатиха — Ленинск-Кузнецкий-1 Западно-Сибирской железной дороги.

Проверка установила, что пара пыталась перебежать через железнодорожные пути в опасной близости от товарного состава, но, увы, не получилось. Не спасло и экстренное торможение.