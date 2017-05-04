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Политика
В тупике: Лавров оценил отношения России и Евросоюза

В тупике: Лавров оценил отношения России и Евросоюза

13:29  4 Мая 2017
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В тупике: Лавров оценил отношения России и Евросоюза

Порвоо, 4 мая. Отношения России и Евросоюза находятся в тупике и не могут вызывать никакого удовлетворения, считает глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

При этом Лавров напомнил, что еще в июне прошлого года президент РФ Владимир Путин передавал предложения по выводу этих отношений из нынешнего тупика председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.

«Мы обсудили состояние отношений между Россией и Евросоюзом, оно, конечно, не может вызывать никакого удовлетворения», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

#путин #лавров #сойни
Ярослава Замысловатова
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