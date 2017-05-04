Сирия: раненные при теракте граждане САР и Ирака получат бесплатное лечение

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Хасака, 4 мая. Губернатор провинции Хасака посетил раненных граждан Сирии и Ирака по поручению главы САР.

Гражданские лица получили ранения во время террористической атаки боевиков в районе Раджм Аль-Слейби на юге провинции. Глава региона распорядился предоставить пострадавшим бесплатное лечение, а также обеспечить их всем необходимым.

Сообщается, что в данный момент в медицинских учреждениях находятся 26 граждан Сирии и Ирака, тяжелораненые уже прооперированы. Террористический акт боевиков группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) в Хасаке унес жизни 30 человек, включая женщин и детей, десятки гражданских лиц получили ранения.

* Организация запрещена на территории РФ.