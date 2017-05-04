Россия и Финляндия достигли прогресса в вопросе военных полетов над Балтикой

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Порвоо, 4 мая. Россия и Финляндия достигли прогресса при обсуждении полетов военной авиации со включенными транспондерами над Балтикой, заявил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Сойни подчеркнул, что инициатива президента Финляндии Ниинисте повысить безопасность полетов над Балтийским морем была полезной. Он отметил, что Москва и Хельсинки достигли на этих переговорах прогресса.

«Был проведен ряд встреч, намечены новые переговоры по этому поводу», — рассказал Сойни об обсуждении полетов военной авиации над Балтикой со включенными транспондерами.

«Насколько нам известно, дела идут хорошо», — заключил финский министр.

Ранее стало известно, что Лавров планирует провести переговоры с властями Бельгии в Брюсселе.