Обвинения на грани истерики: Лавров прокомментировал выпады США в адрес России

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Москва, 4 мая. Россия готова к сотрудничеству со всеми странами в мире, в том числе и с США, хотя запущенная еще при бывшем американском президенте Бараке Обаме русофобская кампания продолжает свое действие, что тормозит развитие отношений между двумя государствами. Об этом говорил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, которую он провел совместно со своим коллегой из Финляндии Тимо Сойни.

«Мы слышим многочисленные на грани истерики обвинения России во всех смертных грехах, видим как Конгресс создаёт какие-то межведомственные структуры для того, чтобы заниматься расследованием «русской угрозы», — сказал Лавров.

Министр иностранных дел России добавил, что все обвинения на сегодняшний день базируются на вымышленных фактах. Москва готова к обсуждению, если будут представлены реальные доказательства якобы существующей угрозы.