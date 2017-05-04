ОНФ опасается, что регионы РФ начнут «чудить» с переселением людей из аварийного жилья

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Москва, 4 мая. Общероссийский народный фронт опасается, что в российских регионах начнут «чудить» с переселением людей из аварийного жилья, так как действующая программа переселения скоро завершится.

О программе переселения россиян из аварийного жилья отчитались представители ОНФ, присутствующие на совместном заседании Госсовета РФ и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны по исполнению «майских указов» президента России Владимира Путина.

Когда ОНФ начал мониторинг этого поручения, то выявил дома низкого качества, которое в отдельных случаях было хуже аварийного. Большинство этих домов покинули проблемный перечень после ремонта или переселения людей в новое жилье. Помимо «нового аварийного жилья» активисты Народного фронта с 2014 по 2016 годы находили в субъектах РФ «дома-призраки», на бумаге уже введенные в эксплуатацию.

По данным ОНФ, в настоящее время качество жилья стало лучше. Более того, многие россияне с энтузиазмом и благодарностью поддержат предложение о продлении программы переселения.

Поскольку текущая программа завершится к осени, отдельные регионы, не успевающие выполнить поручение по переселению, могут начать «чудить». Так, в республике Коми переселенцам из села Ношуль взамен аварийного жилья выделили квартиры в старых деревянных домах. Отказавшиеся переезжать семьи начали принудительно выселять. А в Малопургинском районе Удмуртии в большинстве домов для переселенцев нет ванн и туалетов. На ответственных за состояние этих домов должностных лиц завели уголовные дела.

В Народном фронте подчеркивают — необходим особый контроль над реализацией этого поручения президента. Завершить масштабную программу нужно достойно, ведь она не имеет аналогов в мире. Владимир Путин поблагодарил ОНФ за проделанную работу и согласился с прозвучавшими тезисами.