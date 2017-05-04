Стало известно, у кого самая большая зарплата в Подмосковье

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Москва, 4 мая. Самая высокая заработная плата в Подмосковье зафиксирована у финансовых работников, заработок которых составляет порядка 105 тысяч рублей ежемесячно.

Неплохо получают и специалисты в области недвижимости, а также государственные служащие.

Согласно данным Мособлстата, работники сельского хозяйства, пищевого производства, а также торговли получают порядка 50-60 тыс. рублей. Зарплата работников сферы обслуживания в отельном и ресторанном деле составляет 44 тыс. рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что самые большие заработки приходятся на Долгопрудный и Красногорский районы, а также на Химки и Фрязино. В указанных районах зарплаты составляют от 70 до 100 тыс. рублей. А вот самые маленькие зарплаты приходятся на жителей Зарайского муниципального образования — там доходы не превышают 40 тыс. рублей.