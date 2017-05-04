Организаторы «Евровидения» обещают наказать Украину и Россию

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Москва, 4 мая. Украина и Россия могут быть оштрафованы за нарушение устава песенного конкурса «Евровидение». По словам главы оргкомитета Европейского вещательного союза (ЕВС) Франк-Дитера Фрайлинга, власти Украины отступили от правил международного конкурса, потому как не допустили представительницу России Юлию Самойлову к участию в конкурсе.

«С позиции ЕВС это — нарушение устава», — отметил Фрайлинг.

Он также сделал акцент на том, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверял, что Киев допустит всех конкурсантов к «Евровидению-2017»

Говоря о России, Фрайлинг подчеркнул, что она отказалась участвовать в различных заседаниях в Киеве в преддверии конкурса. Представитель ЕВС добавил, что данный факт также расценивается как нарушение устава, сообщает издание «Дни.Ру».

Напомним, что 62-й международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. 9 мая состоится первый полуфинал, второй полуфинал «Евровидения» состоится 11 мая, финал конкурса пройдет 13 мая.