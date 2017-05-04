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Происшествия
Пропавшую семью из Петербурга едва не погубила под Вологдой главная беда России

Пропавшую семью из Петербурга едва не погубила под Вологдой главная беда России

13:46  4 Мая 2017
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Пропавшую семью из Петербурга едва не погубила под Вологдой главная беда России

Санкт-Петербург, 4 мая. Счастливый исход оказался у истории с пропажей семьи из четырех человек, включая двоих детей, отправившихся в удаленный поселок в Подпорожском районе Ленинградской области — как оказалось, семью веганов постигла беда, привычная для всякого жителя российской провинции.

Как сообщили источники Федерального агентства новостей, пропавшая семья — 44-летний глава семейства, его 32-летняя жена и дети — мальчики 4 и 6 лет — была обнаружена в Вологодской области. В день, когда они отправились в дорогу, отец семейства звонил своим родителям из поселка Борисово-Судское на Вологодчине. Вскоре после этого их автомобиль Range Rover застрял по дороге. До тех пор, пока они не нашли кого-то, кто пришел им на помощь, и не выбрались к цивилизации, путешественники не могли сообщить о себе близким.

Пропавшую семью из Петербурга едва не погубила под Вологдой главная беда России

Валентин Меликов
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