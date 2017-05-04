Сирия: танк САА ушел от ракетной атаки террористов

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Дамаск, 4 мая. Боевики с американским противотанковым ракетным комплексом не смогли уничтожить сирийский танк.

Расчет боевиков был уверен в своем успехе. Джихадисты нацелили комплекс TOW-2 американского производства на Т-55 Сирийской арабской армии, который уже неоднократно выезжал из укрытия для подавления позиций исламистов.

Сразу после залпа боевики поддержали радостными криками оператора ПТРК, однако мехвод сирийского танка вовремя заметил ракету и ушел за укрытие. Ракета успела задеть лишь ствол Т-55, экипаж остался невредим.