Лавров назвал губительными попытки решения северокорейского кризиса

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Порвоо (Финляндия), 4 мая. Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал вопрос о попытках урегулировать ситуацию вокруг КНДР, отметив, что военные меры будут губительны.

Сегодня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Финляндии Тимо Сойни, прокомментировал ситуацию вокруг КНДР. «Что касается ядерной проблемы Корейского полуострова, мы убеждены, что есть только политическое решение, любые попытки урегулировать ситуацию военным путем будут губительны», — сказал высокопоставленный дипломат. Напомним, что напряженность на Корейском полуострове отметилась в свете последних испытаний ракет КНДР.​