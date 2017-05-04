Сирия вернула 89 похищенных боевиками артефактов

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Дамаск, 4 мая. В департаменте древностей и музеев Сирии сообщили, что САР удалось вернуть 89 вывезенных из страны артефактов.

Боевики разграбили множество городов и вывезли значительное количество исторических ценностей. Отмечается, что сильно «досталось» культурному наследию Пальмиры. Дамаск неоднократно сообщал, что террористы сбывали похищенные артефакты через страны Запада.

В столице Сирийской арабской республики открылась выставка «Сокровища сирийского наследия», на которой директор департамента древностей и музеев сообщил, что украденные боевиками исторические памятники возвращены в страну через Ливан. Отмечено, что благодаря поддержке ЮНЕСКО и Интерпола удалось пресечь продажу множества артефактов Сирии в европейских столицах.