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Политика
Песков рассказал, когда РФ примет решение о продлении соглашения с ОПЕК

Песков рассказал, когда РФ примет решение о продлении соглашения с ОПЕК

13:52  4 Мая 2017
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Песков рассказал, когда РФ примет решение о продлении соглашения с ОПЕК

Москва, 4 мая. Российская Федерация в настоящий момент не приняла решение о возможном продлении соглашения со странами ОПЕК об уменьшении добычи нефти на второе полугодие. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

По словам представителя Кремля, Москва пока никаких решений не принимала.

«Если будет какая-то позиция, то мы сообщим», — отметил Песков.

Напомним, официальная встреча стран-участниц ОПЕК и стран, производящих нефть, запланирована на 25 мая в столице Австрии. Ожидается, что на грядущей встрече участники обсудят вопрос о продлении соглашения еще на шесть месяцев. 

Песков рассказал, когда РФ примет решение о продлении соглашения с ОПЕК

#нефть #россия #песков #опек
Дана Балан
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