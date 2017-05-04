Лавров рассказал о перспективах личной встречи Путина и Трампа

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Порвоо, 4 мая. Планов о проведении встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа нет, однако она может состояться в июле, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

Лавров констатировал, что в настоящее время никаких планов о проведении встречи президентов России и США в ближайшие месяцы нет.

«Президенты Путин и Трамп говорили по телефону несколько дней назад, был хороший разговор, — обратил внимание российский министр, — они упоминали предстоящие контакты между ними и в качестве ближайшей возможности называлась встреча «двадцатки» в Гамбурге в июле».

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США вынесет на голосование вопрос о создании межведомственного комитета для противодействия якобы активному скрытому влиянию России в других странах.