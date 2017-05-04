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Весь мир
Оппозиция Сирии вернулась за стол переговоров в Астане

Оппозиция Сирии вернулась за стол переговоров в Астане

13:27  4 Мая 2017
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Оппозиция Сирии вернулась за стол переговоров в Астане

Астана, 4 мая. Представители сирийской вооруженной оппозиции присоединилась к участникам астанинских переговоров по САР.

Так, источник в одной из делегаций, который утром в четверг пообщался с представителями оппозиции, сообщил, что они примут участие в переговорах, передает РИА Новости.

Накануне власти Казахстана опровергли информацию об отказе сирийской оппозиции участвовать в переговорах в Астане. 

В минувшую среду в столице Казахстана стартовал очередной четвертый раунд переговоров по сирийскому урегулированию, в которых участвуют представители стран-гарантов — России, США, Турции, Ирана, ООН, правительства сирийского президента Башара Асада и оппозиции Сирии.

#оппозиция #сирия #переговоры #астана
Тимур Румянцев
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