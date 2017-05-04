ОНФ заявил о недостаточной эффективности системы НОК

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Москва, 4 мая. Система независимой оценки качества (НОК) не стала действенным механизмом повышения качества услуг, несмотря на усилия властей. Об этом сообщили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), представители которого выступили на совместном заседании Госсовета РФ и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

В рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества» состоялся тестовый опрос учреждений, прошедших через процедуру проведения НОК (около 10%). Кроме того, система НОК подверглась тщательному анализу.

Активисты ОНФ пришли к выводу, что оценки в системе НОК часто были необъективными и не отражали мнение граждан. Так, официальные оценки часто отличались от тех, которые ставили россияне в распространяемых ОНФ анкетах.

Например, Уфимская больница №13 получила от НОК «отлично» за условия для инвалидов. Однако в СМИ широко освещался случай, когда посетительница этой больницы с прооперированной ногой была вынуждена ползти по лестнице из-за неработающего лифта. Оценки «отлично» удостоился и детский сад №60 в Магадане, откуда сбежал трехлетний ребенок. Наконец, высшую оценку поставили якутскому дому-интернату для престарелых и инвалидов, жильца которого ночью не пустили внутрь. Тело замерзшего мужчины потом обнаружили на ступенях здания.

Также Народный фронт утверждает, что система НОК не является независимой и не приводит к улучшению качества работы учреждений. Чтобы усовершенствовать работу этого института, активисты ОНФ предлагают исключить возможность аффилированности организаций и должностных лиц во время проведения НОК, а также упростить анкеты для россиян, сделав их меньше. Также рекомендуется интегрировать НОК в систему контрольно-надзорной деятельности.

Как заявил президент России Владимир Путин, подавляющее большинство регионов выполняют «майские указы». По мнению главы государства, они заслуживают поощрения. Глава государства согласился с критикой по поводу исполнения «майских указов», с которой выступил представитель Народного фронта.