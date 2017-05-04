Новости Новороссии: ВСУ бьют реактивной артиллерией по ДНР, в Саханке разрушена школа, оздоровление детей в ЛНР

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Новости ДНР и ЛНР, 4 мая. Украинские военные продолжают нарушать «режим тишины» в Донбассе, за сутки территория ДНР была обстрелянасвыше 50 раз. Огонь ВСУ разрушил здание школы и дом культуры. Власти ЛНР готовят пришкольные лагеря для детей региона. Последние новости Донецкой и Луганской народных республик — в обзоре Федерального агентства новостей.

ВСУ использовали «Ураганы» против ДНР

За минувшие сутки украинская армия 56 раз нарушала режим прекращения огня. Военные оперативного командования Донецкой народной республики сообщают, что на этот раз Киев активно задействовал реактивную артиллерию.

«За прошедшие сутки ВС Украины 56 раз нарушили режим прекращения огня. При обстрелах применялись РСЗО (реактивные системы залпового огня — прим. ФАН), ствольная артиллерия, штатное вооружение танков, БМП, БТР, ПТУР, минометы, гранатомёты и различное стрелковое оружие», — отметили в командовании ДНР.

В общей сложности под ударами ВСУ оказались 17 населенных пунктов.

Войска Киева разрушили здание школы в Саханке

Во время одного из обстрелов со стороны ВСУ были серьезно повреждены здание школы и дома культуры села Саханка Новоазовского района ДНР.

«Украинские силовики прошедшей ночью обстреляли село Саханка. Повреждено здание дома культуры, а также повреждена котельная в сельской школе», — сказал представитель командования.

В настоящее время власти населенного пункта уточняют масштабы повреждений. Военнослужащие армии Новороссии укрепляют свои позиции, готовясь к очередным атакам украинских силовиков.

Нарушение перемирия в ЛНР

Однако только Донецкой народной республикой Киев не ограничился, минувшей ночью армия Украины восемь раз обстреливала позиции Народной милиции ЛНР.

Сообщается, что обстрелам подверглись районы поселков городского типа Донецкий, Фрунзе и Калиново, сел Логвиново и Сокольники. Армия Киева атаковала при помощи 120-мм и 82-мм минометов, штатного вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия различного калибра.

Напомним, что участники Контактной с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Луганск готовит школьные лагеря

Администрации ряда городов Луганской народной республики приступили к подготовке пришкольных территорий к открытию детских лагерей. Об этом рассказали представители власти.

«По предварительным данным, в 2017 году в пришкольных лагерях Луганска смогут отдохнуть 2 тысячи 400 детей. Возможно, их число будет больше, так как количество желающих очень велико», — рассказали в городской администрации.

Пришкольные лагеря Луганска будут работать в две смены. Первая продлится с 31 мая по 26 июня, вторая начнет работу 31 июля и завершится 23 августа.

В Антраците и Антрацитовском районе летнее оздоровление детей в пришкольных лагерях пройдет в одну смену с 1 по 22 июня. За этот период планируется оздоровить 2,7 тысяч детей, или 43% от общего количества учащихся. На территории района будут действовать 37 лагерей — в школах и в одном внешкольном учреждении. В Брянке планируется открыть 12 пришкольных лагерей, в которых, ориентировочно, отдохнут около 740 детей. Лагеря будут работать одну смену — в июне.

Оздоровительные лагеря в Алчевске, которые будут открыты летом при школах и внешкольных учреждениях, будут работать в три смены. Каждая из смен рассчитана на 15 рабочих дней. Так, первая начнется в День защиты детей — 1 июня, закончится — 22 июня, вторая продлится с 26 июня по 14 июля, третья — с 17 июля по 4 августа.