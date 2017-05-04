Ирак: позиции курдов попали под удар ВВС Турции

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Анкара, 4 мая. Представители вооруженных сил Турции заявили, что турецкая авиация вновь нанесла удары по силам курдских вооруженных формирований на севере Ирака. Согласно заявлениям генштаба ВС Турции, авиаудары были нанесены по силам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

По данным турецкого генштаба, самолеты ВВС Турции успешно поразили цели на контролируемой РПК территории к юго-востоку от турецкой области Хаккяри, на территории Ирака, в регионе, где присутствие РПК максимально велико.

Напомним, ранее турецкие власть чрезвычайно остро отреагировали на заявления иракских курдов о скорой организации референдума об отделении иракского Курдистана. Такие планы в Анкаре назвали вдохновленными сепаратистами из Рабочей партии Курдистана и обещали жесткий ответ, который не замедлил последовать — спустя несколько дней турецкие войска нанесли удары по курдским силам в Сирии и Ираке. Анкара продолжает придерживаться своего заявления о том, что наносит удары по террористам РПК, однако об ударах по своим позициям заявили также представители YPG и проамериканских SDF.