Песков: Белый дом дал исчерпывающий ответ на заявления главы ФБР

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Москва, 4 мая. Белый дом дал исчерпывающий ответ на заявление главы ФБР Джеймса Коми, добавить к этому нечего. Так прокомментировал сегодня реакцию Вашингтона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мой коллега в Белом доме в Вашингтоне уже прокомментировал, мне нечего добавить», — сказал представитель Кремля.

Напомним, руководитель американского федерального бюро расследований в ходе слушаний в сенате заявил, что Россия не оставляет попытки вмешательства в политические процессы других стран, в том числе и США. Реакция Белого дома последовала незамедлительно. Его представитель Шон Спайсер сказал, что слова Коми являются лишь его мнением.