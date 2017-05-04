Пекин ответил Пхеньяну на укоры в соглашательстве с США

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Пекин, 4 мая. МИД КНР прокомментировал критику со стороны Пхеньяна, заявив, что Пекин придерживается дружественной позиции в отношении страны-соседа.

КНДР ранее раскритиковала КНР за соглашательство с попытками США усилить давление на Пхеньян, чтобы заморозить ядерные и ракетные программы. «Наша позиция по ядерной проблеме Корейского полуострова ясная и последовательная. Китайская позиция по развитию добрососедства и дружеского сотрудничества с КНДР также последовательная и ясная», — прокомментировали в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Здесь же представитель МИД КНР Гэн Шуан отметил, что такой позиции Китай придерживается уже в течение многих лет. Напомним, что ситуация вокруг ядерной программы Северной Кореи вызывает беспокойство целого ряда стран в регионе и мире.