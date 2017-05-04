Укрепление перемирия и разминирование: Лавров назвал цели переговоров по Сирии в Астане

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Порвоо (Финляндия), 4 мая. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что Россия рассчитывает на успех проходящих в Астане переговоров по Сирийской республике.

Так, по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни глава российского дипведомства отметил, что в Москве рассчитывают на успех четвертого раунда переговоров в Астане с точки зрения проведения мероприятий по разминированию, согласования механизма реагирования на нарушения, консолидации режима прекращения огня в Сирии.

Лавров также отметил, что формирование зон деэскалации в Сирии должно стать важным шагом на пути укрепления режима прекращения боевых действий в САР.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что создание зон безопасности в Сирии должно привести к укреплению режима перемирия в стране.