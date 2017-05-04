Лавров: На Западе хотят «замотать» расследование инцидента в Идлибе

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Хельсинки, 4 мая. Некоторые западные государства хотят «замотать» беспристрастное расследование инцидента с химическим оружием в Хан-Шейхуне, расположенном в провинции Идлиб. Об этом сообщил сегодня глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, российская сторона обеспокоена инцидентом с химическим оружием в Идлибе, который произошел 4 апреля, и призывает к честному и профессиональному расследованию ситуации.

«Однако расследование пока пытаются замотать некоторые наши западные коллеги», — подчеркнул российский дипломат.

Напомним, сирийская оппозиция в начале апреля заявила о 80 погибших в результате атаки с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун. Тогда в результате атаки пострадали 200 человек. Запад сразу окрестил войска Башара Асада виновниками инцидента, однако не предоставил никаких доказательств.