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Политика
Лавров: На Западе хотят «замотать» расследование инцидента в Идлибе

Лавров: На Западе хотят «замотать» расследование инцидента в Идлибе

12:53  4 Мая 2017
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Лавров: На Западе хотят «замотать» расследование инцидента в Идлибе

Хельсинки, 4 мая. Некоторые западные государства хотят «замотать» беспристрастное расследование инцидента с химическим оружием в Хан-Шейхуне, расположенном в провинции Идлиб. Об этом сообщил сегодня глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, российская сторона обеспокоена инцидентом с химическим оружием в Идлибе, который произошел 4 апреля, и призывает к честному и профессиональному расследованию ситуации.

«Однако расследование пока пытаются замотать некоторые наши западные коллеги», — подчеркнул российский дипломат.

Напомним, сирийская оппозиция в начале апреля заявила о 80 погибших в результате атаки с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун. Тогда в результате атаки пострадали 200 человек. Запад сразу окрестил войска Башара Асада виновниками инцидента, однако не предоставил никаких доказательств.

#сирия #лавров #асад #идлиб #химоружие #запад
Дана Балан
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