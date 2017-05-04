Супруг Елизаветы II за четыре года до 100-летия отказался от официальных обязанностей

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Лондон, 4 мая. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который в ближайшее время отметит свое 96-летие, принял решение больше не участвовать в общественных мероприятиях и церемониях. Сообщение об этом появилось в официальном Twitter Букингемского дворца.

«Его королевское высочество герцог Эдинбургский принял решение с осени этого года не участвовать в публичных мероприятиях», — говорится в заявлении. Отмечается, что Елизавета полностью поддержала его.

При этом в микроблоге уточняется, что герцог все же будет время от времени выезжать в свет, но делать это будет по собственному желанию.

В связи с принятием супругом Елизаветы такого решения сегодня в Букингемском дворце прошла экстренная встреча. Сообщение о срочном собрании в королевской резиденции тут же растиражировали местные таблоиды, однако причина до последнего момента оставалась неизвестной.

